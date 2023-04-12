اقتصاد

وزارة النفط بحكومة الدبيبة تؤكد أن شركة التطوير لحقل الشرارة هي شركة ليبية

تم النشر منذُ 34 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أكدت وزارة النفط والغاز بحكومة الدبيبة أن المراسلات بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الواحة لم يذكر فيها أن شركة الإسناد التي تم التعاقد معها بالتكليف المباشر لتطوير حقل الظهرة هي شركة ليبية

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنهم علموا بوجود شركة إماراتية بهذا الاسم، الأمر الذي أوضح لهم انها شركة إماراتية، مشددة على أنه يجب أن يتم استدعاء كل الشركات المحلية الوطنية والدولية ولا تقتصر على شركة دون غيرها.

وتابعت وزارة النفط أن شركة الواحة قامت بمجهودات كبيرة في هذا المجال حيث أنها قامت بتشكيل لجنة متفرغة لتقييم الاضرار ووضع البرنامج اللازم لتأهيله.

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Facebook Messenger

    يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية

    عن مصدر الخبر

    شبكة الرائد الاعلامية

    شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

    قد يعجبــــك أيضـــاً

    أضف تعليقـك