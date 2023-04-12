وزارة النفط بحكومة الدبيبة تؤكد أن شركة التطوير لحقل الشرارة هي شركة ليبية

أكدت وزارة النفط والغاز بحكومة الدبيبة أن المراسلات بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الواحة لم يذكر فيها أن شركة الإسناد التي تم التعاقد معها بالتكليف المباشر لتطوير حقل الظهرة هي شركة ليبية

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنهم علموا بوجود شركة إماراتية بهذا الاسم، الأمر الذي أوضح لهم انها شركة إماراتية، مشددة على أنه يجب أن يتم استدعاء كل الشركات المحلية الوطنية والدولية ولا تقتصر على شركة دون غيرها.

وتابعت وزارة النفط أن شركة الواحة قامت بمجهودات كبيرة في هذا المجال حيث أنها قامت بتشكيل لجنة متفرغة لتقييم الاضرار ووضع البرنامج اللازم لتأهيله.