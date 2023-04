«سوناطراك» تُعلن اكتشاف حقول نفط وغاز في الجزائر

أعلنت شركة “سوناطراك” الجزائرية، الثلاثاء، اكتشاف 6 حقول نفط وغاز خلال الربع الأول من العام 2023 اعتمادا على مجهودها الخاص.

وذكرت الشركة في بيان تفاصيل الاكتشافات، موضحة أن اثنين منهما كانا في حوض أمقيد مسعود، إثر حفر بئرين “بي آر إم- 1″، و”بي إم دي-1”.

وأكدت الشركة تسجيل تدفّق قدره 5699 برميل من النفط و170 ألف متر مكعب من الغاز يوميا على مستوى البئر الأولى، في حين سجلت البئر الثانية تدفقا يوميا مقداره 4856 برميل من النفط و256 ألف متر مكعب من الغاز.

واعتبرت “سوناطراك” أن هذه النتائج تؤكد الإمكانات النفطية والغازية الهامة المتواجدة بمنطقة تقرت الواقعة شرق حقل حاسي مسعود جنوب شرقي الجزائر.

كما أشارت الشركة إلى أنه تم حفر بئرين بحوض بركين كانا محل تحقيق اكتشافات للنفط والغاز والمكثفات.

وأنتجت البئر الأولى “إتش إيه إم- 1 بيس” تدفقا يوميا يبلغ 129 ألف متر مكعب من الغاز و239 برميل من المكثفات انطلاقا من المكمن الأول و1905 براميل من النفط و137 ألف متر مكعب من الغاز من المكمن الثاني.

في حين أنتجت البئر الثانية “إس إيه آي إس دبليو-1” تدفقا يوميًا يقدّر بـ 3117 برميل من النفط، و219.336 ألف متر مكعب من الغاز.

كما نجحت شركة “سوناطراك” في اكتشاف غاز مكثف في منطقة أوهانت بحوض إليزي، خلال عملية حفر بئر “كيه إيه آر س3″، إذ سجلت معدّلات تدفق يومية بلغت حوالي 337 ألف متر مكعب من الغاز و1504 براميل من المكثفات.

أما الاكتشاف السادس للنفط والغاز، فكان في حوض واد ميا الواقع بالجنوب الشرقي لحقل حاسي الرمل، خلال حفر بئر “إل جي إل- 2” (LGL-2)، إذ سجلت تدفقا يوميا مقداره 453 برميلا من النفط و168 ألف متر مكعب من الغاز.

وحققت الجزائر سبعة اكتشافات نفطية خلال العام الماضي، شملت أربعة اكتشافات نفطية وثلاثة اكتشافات غازية، بحسب الإذاعة الجزائرية الرسمية.

وأعلنت الجزائر عن تحقيق رقم قياسي في صادراتها من الغاز الطبيعي خلال عام 2022، بعد ارتفاع الصادرات بحوالي 56 مليار متر مكعب.

