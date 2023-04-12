الاوقاف تعلن جاهزية مكافآت وعلاوات الموظفين لثلاثة أشهر

اعلنت إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عن جاهزية مكافآت المتعاونين وعلاوات ندب الموظفين عن ثلاثة أشهر ( 01 ، 02 ، 03 ) لعام 2023م.

وعلى السادة مديري مكاتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمناطق الحضور إلى مقر ديوان الهيئة بمدينة البيضاء أو إرسال مندوبيهم لاستلام الحوافظ الخاصة بمكاتبهم اليوم الأربعاء على تمام الساعة 30 : 10ص.

ونوهت بأن غالبية فروع مصارف ( الوحدة، التجاري، الجمهورية، التجارة والتنمية، شمال أفريقيا )، قد تم تسليمها الحوافظ الإلكترونية وسيتم إيداعها بها خلال يومين .