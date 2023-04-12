خاص.. “زينوبة” يُصرح لصدى حول الإصدار الثاني من منظومة دليل وعن تطوير منظومات أخرى تُعنى بالقطاع المصرفي

صرح مستشار تقنية معلومات ومطور نظم وخبير أنظمة الأرشفة الإلكترونية “عاطف معاوية زينوبة” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يخص الإصدار الثاني من منظومة دليل (1.2) المحفوظات والأرشيف الالكتروني الإصدار ، حيث قال: سيتم طرحه في السوق المحلي خلال الفترة القريبة القادمة ، لمواكبة التطور التكنولوجي الحالي ومتسقاً مع التوجه الحكومي صوب التحول الرقمي والتقني في كافة المؤسسات الحكومية والتي أولوياتها هو نظم الأرشفة الالكترونية .

مُضيفاً: تميز الإصدار الأول من المنظومة في التطبيق الفعلي داخل مؤسسات الأعمال بالنجاح وفقًا للطلب، وجاء هذا الإصدار بمزايا جديدة بناء علي متطلبات بيئات الأعمال وطلبات الخاصة من بعض المؤسسات ويتميز الإصدار بأنه عالي الخصوصية وعملية تخزين المستندات مشفرة، وعدد غير محدود من المستخدمين وسعة التخزين هائلة، واستخدام خدمة QR code. و Barcode في ترتيب المستندات في المكاتب وضمان عدم التعرف على محتوى الملف الخارجي، كذلك يمكن من خلال النظام إرسال مستندات مباشرة إلى إيميلات المستخدمين بدون الدخول إلى الإيميل نفسه، كما أنه لديها شاشة خاصة بالمعاملات القانونية كالقضايا والإجراءات المتعلقة بها، ويحتوي على خدمة OCR.

قال أيضًا: كما تم تطوير وإضافة بعض الشاشات ذات الوظائف الجديدة والمختلفة لتغطية أكثر لاحتياجات المؤسسات الليبية الحكومية والخاصة بمختلف الأنشطة والأعمال مثل شاشة ملفات الموظفين، وشاشة المعاملات المالية، شاشة الهياكل التنظيمية، وشاشة التقارير بجميع أصنافها، وشاشة الخرائط.

ونوه كذلك إلى أنه تم تطوير منظومات أخرى بصدد الإطلاق ومنهم منظومة الدليل التشريعي للقطاع المصرفي، وعن الانتهاء من بناء نظام الدليل التشريعي للقطاع المصرفي.

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