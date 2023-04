اجتماع لمناقشة الشراكة بين جهاز الطاقات المتجددة والمؤسسة الليبية للاستثمار

ناقش رئيس لجنة إدارة جهاز الطاقات المتجددة “عبدالسلام الأنصاري” في اجتماع مساء الثلاثاء مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” الشراكة بين الجهاز ومؤسسة الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة خصوصا مشروعات الطاقة الشمسية التي اعتمدها الجهاز.

وعرض رئيس لجنة إدارة جهاز الطاقات المتجددة خلال الاجتماع، برنامج تنفيذ مشروع محطة السدادة بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات، وذلك بالشراكة مع شركة “توتال” الفرنسية، بالإضافة إلى عدد من المحطات الأخرى بالشراكة مع شركات عالمية رائدة في هذا المجال.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لخطة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، وإعطاء الفرص لشركات الاستثمار الوطنية بالشراكة مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، واستجابةً للجهود العالمية في مجابهة التحول المناخي والانتقال إلى الطاقة النظيفة.

