البدء في التعاقد مع الصيدليات والمستشفيات الخاصة لتوفير الخدمات الصحية لشريحة المتقاعدين

أعلن صندوق التأمين الصحي العام عن البدء في إجراءات التعاقد مع الصيدليات ومستشفيات القطاع الخاص لتوفير الخدمات الصحية الخاصة بالأمراض المزمنة لمشتركي الصندوق من شريحة المتقاعدين.

وقال مصدر بمكتب الإعلام بالصندوق لتطبيق بكم الإخباري بأن الإقبال على التسجيل من قبل شريحة المتقاعدين تعتبر مقبولة حيث بلغ نسبة المسجلين حوالي 24,5 % من المتقاعدين الإجمالي الذي يتجاوز 500 ألف متقاعد، حيث بلغ إجمالي عدد المتقاعدين المسجلين بمنظومته حتى نهاية شهر مارس الجاري 2023 إلى 123,381 ألف متقاعد.