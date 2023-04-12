انخفاض الدولار.. «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 12 ابريل 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 11 ابريل 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7697 دينار، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.208 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9273 دينار، والدولار الكندي 3.5444 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2471 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2714 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2988 دينار، والدينار التونسي 1.5628 دينار، والدرهم المغربي 0.469 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: