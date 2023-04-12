شاهد .. دار الإفتاء تحدد مقدار وقيمة زكاة الفطر نقداً ومن الحبوب في ليبيا 2023

أعلنت دار الإفتاء الليبية في طرابلس اليوم الأربعاء مقدار زكاة الفطر لهذا العام 2023 ميلادي 1444 هجري، بـ 7.5 دينار نقدًا و2.25كيلو جرام قمح، و2 كيلو من الأرز عن الشخص الواحد.

وأوضحت دار الإفتاء في بيان صادر عنها، أن بعضُ أهلِ العلم جوز إخراجَ زكاةِ الفطر نقدًا، عندما تكونُ هناك مصلحةٌ للفقيرِ.

وأكدت دار الإفتاء أن من الأئمّة الذين أجازوها نقدًا عمرُ بنُ عبد العزيز وأبو حنيفةَ والبخاريّ وابنُ تيمية وهو قول متأخري المالكية.

وشددت دار الإفتاء على وجوب إخراجُها قبلَ صلاةِ العيدِ، وأفضل وقتٍ لإخراجِها هو بعدَ الفجر مِن يومِ العيدِ، قبلَ صلاةِ العيدِ، ويجوزُ إخراجُها قبل العيدِ بيومين أو ثلاثة.

وأوضحت أنّ زكاةَ الفطرِ واجبةٌ، فرضَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على كلّ مسلمٍ قادرٍ؛ صغيرٍ أو كبيرٍ، ذكرٍ أو أنثى، ويجبُ على المسلم إخراجُها عن نفسِه، وعن كلّ مَن تجبُ عليه نفقتُه، وذلك مِن غالبِ قوتِ البلدِ، في شهرِ رمضانَ؛ طهرةً للصائمِ، ومواساةً للفقير، وهي صاعٌ؛ أربعةُ أمدادٍ بمدّ النبيّ صلى الله عليه وسلم.