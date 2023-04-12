مصر وقطر تفوزان بمناقصة ضخمة في ليبيا

فاز تحالف “السويدي إليكتريك” المصري، وشركة “أورباكون” للمقاولات القطرية بمناقصة طرحتها الحكومة الليبية لتشييد محطة لتوليد الكهرباء بقيمة 800 مليون يورو.

وحسب ما أعلنت السويدي إليكتريك في إفصاح للبورصة المصرية، تبلغ قدرة محطة كهرباء زلتين التي ينوي التحالف تنفيذها 1044 ميجا وات، ومن المقرر بدء التشغيل في نهاية 2024، على أن يصل للتشغيل الكامل في منتصف 2025، موضحة أن نطاق أعمال المشروع يشمل التصميم والتوريد والتركيب والإنشاء، على أن يقوم ائتلاف Joint – Venture، والذي يتكون من شركتي السويدي إلكتريك وأورباكون للتجارة والمقاولات بتوريد ستة توربينات غازية لتوليد الكهرباء من صناعة شركة سيمنس إنرجي.

وقالت الشركة إن مسئولية الائتلاف تمتد لأعمال تجهيز الموقع وتسويته والأعمال المدنية والإنشائية ومرافق المشروع، مشيرة إلي أن العقد يتضمن أيضا أعمالًا إضافية بمقابل إضافي خلاف ما سبق والتي تشمل توصيلات وشبكات ومرافق الربط مع شبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي الليبيتين.

وتعاني ليبيا تمتلك أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا- تحديات هائلة، وسط العجز الكبير في الكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف.

ويقُدّر إنتاج الكهرباء في ليبيا بنحو 5 آلاف ميغاواط، ويبلغ العجز نحو 2500 ميغاواط يوميًا، ما أدّى إلى اعتماد أغلب الليبيين على المولدات الخاصة.

وكانت شركة دايو للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية وقعت مؤخرا، صفقة ضخمة لبناء محطة لتوليد الكهرباء في ليبيا، وبموجب الصفقة الجديدة التي تقدر قيمتها بنحو 790 مليون دولار تعود الشركة الكورية إلى ليبيا، بعد عدة سنوات من مغادرتها.