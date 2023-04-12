ارتفاع قياسي.. أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الاربعاء 12 ابريل 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاربعاء) 12/04/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

وسجلت اسعار كسر الذهب والمستعمل والجديد في الاسواق الليبية ارتفاعا قياسياً مع استمرار صعود أسعار الذهب عالمياً بشكل ملحوظ.

سعر أونصة الذهب اليوم:

▪️آونصة الذهب 2002.4 $

سعر كسر الذهب اليوم :

▪️لما تبيع :

▪️كسر ذهب 18 ب247.00 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب288.16 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب301.88 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب329.33 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء

ب265 ~280دينار

▪️ذهب مستعمل 21

ب305 ~325 دينار

سعر الذهب الجديد :

▪️ذهب جديد 18

ب300 ~335 دينار

▪️ذهب جديد 21

ب335 ~360 دينار

سعر الفضة اليوم:

▪️فضة كسر ب2.45 ~2.75 دينار

▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :

▪️ب07 ~25 دينار على حسب العيار