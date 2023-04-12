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ارتفاع قياسي.. أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الاربعاء 12 ابريل 2023

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاربعاء) 12/04/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

وسجلت اسعار كسر الذهب والمستعمل والجديد في الاسواق الليبية ارتفاعا قياسياً مع استمرار صعود أسعار الذهب عالمياً بشكل ملحوظ.

سعر أونصة الذهب اليوم:
▪️آونصة الذهب 2002.4 $

سعر كسر الذهب اليوم :
▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب247.00 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب288.16 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب301.88 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب329.33 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء
ب265 ~280دينار
▪️ذهب مستعمل 21
ب305 ~325 دينار

سعر الذهب الجديد :
▪️ذهب جديد 18
ب300 ~335 دينار
▪️ذهب جديد 21
ب335 ~360 دينار

سعر الفضة اليوم:
▪️فضة كسر ب2.45 ~2.75 دينار
▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :
▪️ب07 ~25 دينار على حسب العيار

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