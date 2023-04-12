دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لعام 1444 هجري 2023 ميلادي

طرابلس 12 أبريل 2023 ( وال ) – حددت دار الإفتاء مقدار زكاة الفطر لعامِ 1444 هجري 2023 ميلادي وقيمتها نقدا سبعة دينارات ونصف .

وقالت دار الإفتاء في بيان لها اليوم إن مقدار زكاة الفطر هذا العام من القمح (¼ 2) كيلوجرام، ومن الأرُزّ (2) كيلوجرام عن الشخصِ الواحدِ .

وأوضحت أن بعض أهل العلم أجاز إخراجَ زكاةِ الفطر نقدًا، عندما تكونُ هناك مصلحةٌ للفقيرِ، وهم مِمّن يُقتدى به مِن أئمّة الهدَى مِن أعلامِ الأمّة، منهم عمرُ بنُ عبد العزيز وأبو حنيفةَ والبخاريّ وابنُ تيمية رحمهم الله جميعًا، وهو قول متأخري المالكية، وقيمتها نقدًا لهذا العام سبعة دينارات ونصف (½ 7 د.ل).

وأجازت دار الأفتاء في بيانها أخراجها قبل العيدِ بيومين أو ثلاثة ، مبينة أن أفضل وقتٍ لإخراجِها هو بعدَ الفجر مِن يومِ العيدِ ، وقبلَ صلاةِ العيدِ .