آخر اخبار مستجدات السيولة النقدية و سقف السحب مـن المصارف الليبية لهذا اليوم

أعلنت عدد من المصارف الليبية، عن بدء توزيع السيولة النقدية اليوم الخميس الموافق 13 ابريل .
اخبار السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية :
- مصرف شمال أفريقيا فرع ابوسليم
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الخميس 13 ابريل 2023 للرجال
سقف السحب 2500د.ل
- مصرف الجمهورية فرع القربوللي
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الخميس 13 ابريل 2023 للرجال
سقف السحب 5000د.ل
- مصرف الجمهورية فرع الصريم
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الخميس 13 ابريل 2023
- مصرف الجمهورية فرع جنوب طرابلس نادي الاتحاد
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الخميس 13 ابريل 2023
- مصرف الجمهورية فرع جنزور النسيج
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الخميس 13 ابريل 2023 للرجال
- مصرف الصحاري فرع الرشيد
سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الخميس 13 ابريل 2023
- المصرف التجاري الوطني
أجهزة الصراف الالي الى 1000 دينار يومياً و 2000 دينار اسبوعياً و 8000 دينار شهرياً
- مصرف شمال افريقيا
سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:
السقف اليومي 1000 دينار.
وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.
السقف الاسبوعي 3000 دينار.
السقف الشهري 5000 دينار.
- “المتحد للتجارة والاستثمار” يؤكد توفر السيولة بكافة فروعه
صرح مصدر بالمصرف المتحد للتجارة والاستثمار مؤكدًا بأن السيولة النقدية متوفرة بشكل طبيعي بكل فروع المصرف وبسقف السحب مفتوح .
- مصرف الجمهورية
السحب من خلال جميع الصرافات الالية الموجودة وذلك بسقف 1000 دينار يومياً و 5000 اسبوعياً 10,000دينار شهرياً .
أماكن تواجد الصرافات الآلية :
فرع تراغن-فرع القرضابية-فرع الوحدة العربية-فرع المختار للصيرفة الإسلامية-فرع الصابري-فرع البريقة-بنغازي المدينة-مبنى الفرع ميدان البلدية-درنة الصيرفة الإسلامية-فرع البيضاء-فرع رقدالين-فرع الزاوية المدينة-فرع صرمان فرع صبراته المدينة-فرع الجميل-فرع العجيلات-فرع الزاوية للصيرفة الإسلامية فرع مستشفى صبراته التعليمي-فرع غريان- فرع الشويرف-فرع طمزين-فرع تنداميرا-فرع وازن-فرع كاباو-فرع نالوت-فرع الميدان-فرع جنوب طرابلس-فرع بلخير-فرع المقريف-فرع مليتة-فرع سوق الثلاثاء-فرع السواني-فرع بالاشهر-فرع عين زارة-فرع بحوث النفط-فرع طرابلس الطبي-فرع انجيلة-فرع سوف الجين-فرع بني وليد-فرع تاجوراء الوسط-فرع جامعة طرابلس-فرع باب البحر-برج ابوليلة-فرع الحي الجامعي-فرع طريق المطار-فرع سوق الجمعة-فرع ميزران-فرع مستشفى القلب-فرع برج طرابلس-فرع غرب طرابلس-فرع المهاري-فرع ميزران-فرع المنطقة الحرة-فرع قوز التيك-فرع القره بوللي-فرع وادي كعام-فرع هون-فرع المرقب-فرع سرت-فرع زله-فرع زليتن المنارة-فرع احمد الشريف-فرع زليتن المدينة-فرع ميناء الخمس-فرع ودان-فرع ابوهادي-فرع مسلاته- فرع المرقب .
- فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي
تسليم فروع مصرف الوحدة بخليج السدرة والواحات والجبل الغربي وتبلغ 155 مليون .
وتتمثل في يفرن 1.5 مليون ، الزنتان 2 مليون ، الرياينة 500 ألف ، غريان 500 ألف ، بئر الغنم 500 ألف .
اجدابيا 10 مليون ، بن جواد 5 مليون ، هراوه 5 مليون ، اجخرة 5 مليون ، اوجلة 5 مليون ، الزويتينة 6 مليون ، البيضاء 7 مليون ، درنة 5 مليون ، شحات 5 مليون ، طبرق 10 مليون ، الابرق 4 مليون ، أم الرزم 3 مليون ، الساحل الشرقي 3 مليون .
الأبيار 6 مليون ، مرج 4 مليون ، الرئيسي بنغازي 6 مليون ، المختار 6 مليون ، الميدان 6 مليون ، السوق 6 مليون ، الصابري 6 مليون ، الرويسات 6 مليون ، القرية السياحية 4 مليون ، تيبستي 4 مليون ، الخليج 4 مليون ، دريانة 3 مليون ، سوق مواد البناء 3 مليون ، المدينة 3 مليون ، النهر الصناعي 3 مليون ، المنارة 3 مليون .
- فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي
تسليم 60 مليون إلى فروع التجاري الوطني بالمنطقة الغربية .
وتتمثل في الرئيسي طرابلس 5 مليون ، الاستقلال 5 مليون ، المدينة 4 مليون ، تاورغاء 4 مليون ، الظهرة 4 مليون ، سوق الثلاثاء 4 مليون ، الميناء 3 مليون وكالة الاستثمارات 2 مليون ، وكالة المطار 3 مليون ، وكالة المستشفى 2 مليون ، السبيعة 5 مليون ، العزيزية 5 مليون ، السواني 5 مليون ، ترهونة 5 مليون ، بني وليد 5 مليون .
- تسليم 10 مليون إلى فروع الصحاري جنوب البلاد
كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي عن تسليم 10 مليون إلى فروع الصحاري بالمنطقة الجنوبية وتتمثل في سبها 2 مليون ، بنت ييه 2 مليون، الغريفة 3 مليون ، براك 3 مليون .
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