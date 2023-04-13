آخر اخبار مستجدات السيولة النقدية و سقف السحب مـن المصارف الليبية لهذا اليوم

أعلنت عدد من المصارف الليبية، عن بدء توزيع السيولة النقدية اليوم الخميس الموافق 13 ابريل .

اخبار السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية :

مصرف شمال أفريقيا فرع ابوسليم

سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الخميس 13 ابريل 2023 للرجال

سقف السحب 2500د.ل

سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الخميس 13 ابريل 2023 للرجال سقف السحب 2500د.ل مصرف الجمهورية فرع القربوللي

سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الخميس 13 ابريل 2023 للرجال

سقف السحب 5000د.ل

سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الخميس 13 ابريل 2023 للرجال سقف السحب 5000د.ل مصرف الجمهورية فرع الصريم

سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الخميس 13 ابريل 2023

سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الخميس 13 ابريل 2023 مصرف الجمهورية فرع جنوب طرابلس نادي الاتحاد

سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الخميس 13 ابريل 2023

سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الخميس 13 ابريل 2023 مصرف الجمهورية فرع جنزور النسيج

سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الخميس 13 ابريل 2023 للرجال

سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الخميس 13 ابريل 2023 للرجال مصرف الصحاري فرع الرشيد

سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الخميس 13 ابريل 2023

سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الخميس 13 ابريل 2023 المصرف التجاري الوطني

أجهزة الصراف الالي الى 1000 دينار يومياً و 2000 دينار اسبوعياً و 8000 دينار شهرياً

أجهزة الصراف الالي الى 1000 دينار يومياً و 2000 دينار اسبوعياً و 8000 دينار شهرياً مصرف شمال افريقيا

سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:

السقف اليومي 1000 دينار.

وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.

السقف الاسبوعي 3000 دينار.

السقف الشهري 5000 دينار.

سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي: السقف اليومي 1000 دينار. وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة. السقف الاسبوعي 3000 دينار. السقف الشهري 5000 دينار. “المتحد للتجارة والاستثمار” يؤكد توفر السيولة بكافة فروعه

صرح مصدر بالمصرف المتحد للتجارة والاستثمار مؤكدًا بأن السيولة النقدية متوفرة بشكل طبيعي بكل فروع المصرف وبسقف السحب مفتوح .

مصرف الجمهورية

السحب من خلال جميع الصرافات الالية الموجودة وذلك بسقف 1000 دينار يومياً و 5000 اسبوعياً 10,000دينار شهرياً .

أماكن تواجد الصرافات الآلية :

فرع تراغن-فرع القرضابية-فرع الوحدة العربية-فرع المختار للصيرفة الإسلامية-فرع الصابري-فرع البريقة-بنغازي المدينة-مبنى الفرع ميدان البلدية-درنة الصيرفة الإسلامية-فرع البيضاء-فرع رقدالين-فرع الزاوية المدينة-فرع صرمان فرع صبراته المدينة-فرع الجميل-فرع العجيلات-فرع الزاوية للصيرفة الإسلامية فرع مستشفى صبراته التعليمي-فرع غريان- فرع الشويرف-فرع طمزين-فرع تنداميرا-فرع وازن-فرع كاباو-فرع نالوت-فرع الميدان-فرع جنوب طرابلس-فرع بلخير-فرع المقريف-فرع مليتة-فرع سوق الثلاثاء-فرع السواني-فرع بالاشهر-فرع عين زارة-فرع بحوث النفط-فرع طرابلس الطبي-فرع انجيلة-فرع سوف الجين-فرع بني وليد-فرع تاجوراء الوسط-فرع جامعة طرابلس-فرع باب البحر-برج ابوليلة-فرع الحي الجامعي-فرع طريق المطار-فرع سوق الجمعة-فرع ميزران-فرع مستشفى القلب-فرع برج طرابلس-فرع غرب طرابلس-فرع المهاري-فرع ميزران-فرع المنطقة الحرة-فرع قوز التيك-فرع القره بوللي-فرع وادي كعام-فرع هون-فرع المرقب-فرع سرت-فرع زله-فرع زليتن المنارة-فرع احمد الشريف-فرع زليتن المدينة-فرع ميناء الخمس-فرع ودان-فرع ابوهادي-فرع مسلاته- فرع المرقب .

فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي

تسليم فروع مصرف الوحدة بخليج السدرة والواحات والجبل الغربي وتبلغ 155 مليون .

وتتمثل في يفرن 1.5 مليون ، الزنتان 2 مليون ، الرياينة 500 ألف ، غريان 500 ألف ، بئر الغنم 500 ألف .

اجدابيا 10 مليون ، بن جواد 5 مليون ، هراوه 5 مليون ، اجخرة 5 مليون ، اوجلة 5 مليون ، الزويتينة 6 مليون ، البيضاء 7 مليون ، درنة 5 مليون ، شحات 5 مليون ، طبرق 10 مليون ، الابرق 4 مليون ، أم الرزم 3 مليون ، الساحل الشرقي 3 مليون .

الأبيار 6 مليون ، مرج 4 مليون ، الرئيسي بنغازي 6 مليون ، المختار 6 مليون ، الميدان 6 مليون ، السوق 6 مليون ، الصابري 6 مليون ، الرويسات 6 مليون ، القرية السياحية 4 مليون ، تيبستي 4 مليون ، الخليج 4 مليون ، دريانة 3 مليون ، سوق مواد البناء 3 مليون ، المدينة 3 مليون ، النهر الصناعي 3 مليون ، المنارة 3 مليون .

فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي

تسليم 60 مليون إلى فروع التجاري الوطني بالمنطقة الغربية .

وتتمثل في الرئيسي طرابلس 5 مليون ، الاستقلال 5 مليون ، المدينة 4 مليون ، تاورغاء 4 مليون ، الظهرة 4 مليون ، سوق الثلاثاء 4 مليون ، الميناء 3 مليون وكالة الاستثمارات 2 مليون ، وكالة المطار 3 مليون ، وكالة المستشفى 2 مليون ، السبيعة 5 مليون ، العزيزية 5 مليون ، السواني 5 مليون ، ترهونة 5 مليون ، بني وليد 5 مليون .

تسليم 10 مليون إلى فروع الصحاري جنوب البلاد

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي عن تسليم 10 مليون إلى فروع الصحاري بالمنطقة الجنوبية وتتمثل في سبها 2 مليون ، بنت ييه 2 مليون، الغريفة 3 مليون ، براك 3 مليون .