المركزي يصدر تعليماته لمنح المصارف صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية المباشرة لشركات الطيران والتأمين

أصدر مصرف ليبيا المركزي تعليماته بشأن منح المصارف العاملة في ليبيا صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية المباشرة لكل من ( شركات الطيران الوطنية العاملة بليبيا – شركات التأمين الوطنية) ، حتى تتمكن من سداد التزاماتها الخارجية، شريطة توفير كافة المستندات المؤيدة للتحويل وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي والإجراءات المتبعة في الخصوص.

كما أشار المركزي في مراسلته إلى أنه على شركات الطيران تقديم المطالبات الفواتير الأصلية الحديثة للجهات المستفيدة بالخارج، وأن تكون هذه المطالبات معتمدة من قبل شركات الطيران المعنية وعلى مسئوليتها التامة،

وعلى شركات التأمين تقديم موافقة هيئة الإشراف على التأمين على التحويلات الخارجية حالة بحالة وعلى مسؤوليتها التامة، والالتزام بإستخدام النماذج المطلوبة لإجراء الحوالات الخارجية الصادرة، بما في ذلك النماذج المستعملة لسياسات التعرف على الزبون.