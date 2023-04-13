خاص.. فريق السيولة بالمركزي طرابلس لصدى: تم نقل 4 مليار إلى فروع المصارف بالشرق .. وهذا ما حققته جهود توحيد المصرف

كشف فريق السيولة بالمصرف المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن أوضاع السيولة بفروع المصارف التجارية ممتازة ومتوفرة لزبائن المصارف وتعمل الفروع بشكل يومي.

مضيفاً بأن عمليات نقل شحنات السيولة تسير وفقا للخطة الموضوعة خلال شهر رمضان المبارك عن طريق جسر جوي يومي لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية .

ووفق الفريق تم نقل قرابة 4 مليار دينار من مطار معيتيقة الى مطار بنينا بمدينة بنغازي وهذا ساعد بشكل كبير في احتواء أزمة السيولة واختفاء الطوابير أمام فروع المصارف ،وهذا يرجع بشكل كبير الى جهود توحيد المصرف المركزي والتعاون المستمر والتقارب بين إدارات المصرف المركزي وحلحلة بعض الصعوبات التي واجهت المصارف ، وإن هذا التقارب خلق أجواء إيجابية لاتخاذ المزيد من الخطوات والتقدم في مسار توحيد المصرف المركزي بعد عيد الفطر المبارك.