وزير “تجارة الدبيبة” يبحث تشديد الرقابة على الأسعار في  الأسواق 

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج اجتماعاً ضمّ مديرو إدارات التجارة الخارجية والتعاون الدولي والتجارة الداخلية والتفتيش وحماية المستهلك والمكتب القانوني والشؤون الإدارية والمالية يوم الأربعاء، وذلك في إطار متابعة أوضاع السوق المحلي وانسياب السلع والخدمات.

واستعرض الحاضرون تقارير فريق العمل الميداني بإدارة التجارة الداخلية حول أسعار السلع الغذائية واللحوم وتوافرها بالسوق المحلي، كما نوقش خلال الاجتماع سير عمليات التوريد و التصدير عبر الموانئ والمنافذ البرية وسُبل تعزيز التعاون مع المصلحة العامة للجمارك وجهاز الحرس البلدي.

وشدد الوزير على تعزيز متابعة انسياب السلع والخدمات ورصد اسعارها بالأسواق التجارية والعمل وفق الالية المعتمدة بالتعاون مع الأجهزة الضبطية والرقابية لتحقيق الاستقرار بالسوق المحلي.