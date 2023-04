أسعار النفط ترتفع مدعومة ببيانات تضخم أمريكية

ارتفعت أسعار النفط في ختام تداولات يوم الأربعاء بنحو 2%، مسجلة مكاسب للجلسة الثانية على التوالي.

وجاء الارتفاع بعد أن حفزت ‏بيانات التضخم الأميركية الآمال بأن مجلس الاحتياطي ‏الفدرالي يقترب من إنهاء وتيرة رفع أسعار الفائدة وخففت من تأثير بيانات ‏مخزونات النفط الخام الأميركية التي خالفت التوقعات.‏

وأغلق خام برنت على ارتفاع بنحو 1.72 دولار أو 2.01% عند 87.33 دولار ‏للبرميل، في حين أغلق خام ويست تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع 1.73 دولار ‏أو 2.1٪ عند 83.26 دولار.، بحسب بيانات شبكة “CNBC”.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة توقعات أسعار النفط الخام بنسبة 3% تقريبًا في عام 2023، بعد التحركات التي أعلنتها دول “أوبك+” لخفض الإنتاج، لكنها خفّضت تقديرات الطلب على الخام، في ظل المخاوف من ركود عالمي.

وتلقت أسعار النفط الخام دعمًا في الجلسة وسط تفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقترب من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة، ما يجعل النفط المسعّر بالدولار أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

