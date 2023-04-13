انخفاض إنتاج النفط الخام الليبي اليوم الأربعاء إلى مليون و 215 ألف برميل

انخفض إنتاج النفط الخام، اليوم الأربعاء السبت11 أبريل 2023، إلى مليون و 215 برميلاً يومياً، وبلغ إنتاج المكثفات 54 ألف برميل خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، بلغ 987 مليون قدم مكعب، حيث إن استهلاك شركة الكهرباء بلغ 799 مليون قدم مكعب، و83 مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط، 74مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة، بينما تمت تغذية مصانع الإسمنت بمقدار 31 مليون قدم مكعب.