“الحويج”يشدد على تعزيز الرقابة بالسوق المحلي

تابع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الاربعاء خلال اجتماع ضمّ مديرو إدارات التجارة الخارجية والتعاون الدولي والتجارة الداخلية والتفتيش وحماية المستهلك والمكتب القانوني والشؤون الإدارية والمالية، أوضاع السوق المحلي وانسياب السلع والخدمات.

واستعرض الحاضرين تقارير فريق العمل الميداني بإدارة التجارة الداخلية حول أسعار السلع الغذائية واللحوم وتوافرها بالسوق المحلي، ونوقش خلال الاجتماع سير عمليات التوريد و التصدير عبر الموانئ والمنافذ البرية وسُبل تعزيز التعاون مع المصلحة العامة للجمارك وجهاز الحرس البلدي.

وشدد “الحويج” على تعزيز متابعة انسياب السلع والخدمات ورصد اسعارها بالأسواق التجارية والعمل وفق الالية المعتمدة بالتعاون مع الأجهزة الضبطية والرقابية لتحقيق الاستقرار بالسوق المحلي .

