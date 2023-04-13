تغيير جديد.. «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 13 ابريل 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 13 ابريل 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7562 دينار، مسجلاً انخفاضاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2262 دينار، والجنيه الاسترليني 5.941 دينار، والدولار الكندي 3.5439 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2461 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.268 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2951 دينار، والدينار التونسي 1.5627 دينار، والدرهم المغربي 0.4686 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: