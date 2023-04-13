المركزي: الدولار ينخفض واليورو والإسترليني يرتفعان

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الخميس، إلى 4.75 دينار مقابل 4.76 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.22 دينار مقابل 5.20 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 4.94 دينار مقابل 4.92 دينار أمس.

وعلى صعيد العملات العربية، انخفض سعر الريال السعودي إلى 1.26 دينار مقابل 1.27 دينار أمس، بينما استقر الدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، وسعر الدينار التونسي عند 1.56 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، وسعر الليرة التركية الذي سجل 0.24 دينار.

وتاليا أسعار العملات: