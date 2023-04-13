وزارة المالية توضح اخر تطورات مرتبات شهر أبريل

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، يوم الخميس، عن البدء في توزيع حوافظ مرتبات شهر أبريل لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة.

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت الوزارة تسلم معظم مراقبات الخدمات المالية في مختلف المدن الليبية الحوالات المالية لمرتبات موظفي القطاع العام عن شهر أبريل (4) 2023م.

وأضافت وزارة المالية أن فريقها الإعلامي تلقى تأكيدات بوصول الحوالات المشار إليها في الموعد المذكور من مديري مراقبات الخدمات المالية لكل من الخمس، والزنتان، وبنت بية، والزويتينة، وامساعد، والحوامد، والعجيلات، وسلوق، والبيضاء، والأبيار، ودرنة، وطبرق، ونالوت، وزليتن، والأبيار.

وكانت إدارة الميزانية بوزارة المالية قد سلمت الحوالات المالية الخميس الماضي لمصرف ليبيا المركزي ليتولى بدوره تسييلها في حسابات المراقبات المالية والوحدات الإدارية بشكل عام.