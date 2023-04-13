اقتصاد

“المنفي” يبحث مع رئيس مجلس الوزراء دعم جهود الإدارة المحلية من خلال تفعيل ملف البلديات في كافة الجوانب

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية





“المنفي” يبحث مع رئيس مجلس الوزراء دعم جهود الإدارة المحلية من خلال تفعيل ملف البلديات في كافة الجوانب – صدى






















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صحيفة صدى الاقتصادية

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