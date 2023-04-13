اقتصاد “المنفي” يبحث مع رئيس مجلس الوزراء دعم جهود الإدارة المحلية من خلال تفعيل ملف البلديات في كافة الجوانب تم النشر منذُ 21 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية “المنفي” يبحث مع رئيس مجلس الوزراء دعم جهود الإدارة المحلية من خلال تفعيل ملف البلديات في كافة الجوانب – صدى الصفحة الرئيسية أخبار “المنفي” يبحث مع رئيس مجلس الوزراء دعم جهود الإدارة المحلية من خلال تفعيل ملف البلديات في كافة الجوانب يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا FacebookTwitterWhatsAppEmail
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