خاص..”السجل العقاري” يوضح لصدى مستجدات تفعيله – صدى

صرح مدير المكتب الإعلامي بمصلحة التسجيل العقاري “عبدالله امبية” لصحيفة صدى الاقتصادية أن تفعيل مصلحة التسجيل العقاري سيكون بداية شهر مايو وحالياً تقوم المصلحة بالتجهيزات اللازمة للتفعيل.

كما أوضح “أمبية” أن التفعيل سيكون كل ما يخص العمل الإداري بالمصلحة باستثناء انتقل الملكية وتحقيق الملكية الجديدة بما لا يتعارض مع قرار المجلس الوطني الانتقالي 102 لسنة 2011.

وأشار أيضا إلى أن المصلحة تملك الموارد البشرية والتي تستطيع تفعيل المصلحة وعودة العمل بشكل كامل كما أن المصلحة منذ فترة قامت بدورات تدريبية مكثفة استعداداً للتفعيل.