“الدبيبة ” يشدد على ضرورة تطوير النظام الضريبي في البلاد

وتم خلال هذه الزيارة مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بعمل المصلحة خلال الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس الوزراء مع مديري الإدارات والمكاتب والأقسام بمصلحة الضرائب، أهمها ميكنة المصلحة وفروعها للقضاء على التزوير والتأخير في طبيعة العمل، ومدى نجاح خطة العام 2023 في زيادة الإيرادات العامة، ودعم جهود المصلحة في منع التهرب الضريبي.

وشدد “الدبيبة ” خلال الاجتماع على ضرورة تطوير النظام الضريبي في البلاد وتنفيذ منظومات تساهم في جودة

العمل وتنظيمه.

كما أصدر رئيس الوزراء تعليماته بضرورة التنسيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية ومصرف ليبيا المركزي لمناقشة عدد من الإعفاءات التي تمنح لنوع من النشاطات لدعمها والوقوف معها.