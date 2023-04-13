شاهد بالصور .. الداخلية تعلن العثور على مقبرة رومانية قديمة في ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس عن العثور مقبرة رومانية قديمة تحتوي على روفات هياكل عظمية بشرية تكاد تكون غير واضحة المعالم.

وبالتفاصيل، أنه بعد ورود بلاع لفرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار الوسطى من قبل شركة الاشغال العامة مصراتة أثناء قيامها بأعمال جرف وتنظيف شاطئ البحر بمنطقة ابوروية شط “ابوفاطمة راس الكوم” بشأن العثور على موقع يشتبه في كونه اثري.

وعلى إثر البلاغ تم فتح محضر بالخصوص وإبلاغ مكتب آثار مصراتة والانتقال الى المكان رفـقـة خبير الآثار ؛ وتبين بأن الموقع عبارة عن مقبرة رومانية قديمة تحتوي على روفات هياكل عظمية بشرية تكاد تكون غير واضحة المعالم.

واتخذت الإجراءات القانونية واحاليه المحضر الي نيابة النظام العام من حيث الإختصاص.