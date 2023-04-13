شاهد بالصور.. تفاصيل مثيرة في القبض على مروج للعملة المحلية المزورة في البيضاء

أعلن جهاز البحث الجنائى فرع الجبل الاخضر، اليوم الخميس عن ضبط شخص يقوم بترويج عمله ماليه مزوره ومزيفه من فئه (50) دينار داخل الاسواق المحليه لمدينة البيضاء .

وبالتفاصيلـ تم قدوم احد المواطنين وهوا المدعو (ج م ع) إلى مقر جهاز البحث الجنائى فرع الجبل الاخضر للإبلاغ عن انه قد قام ببيع منزله الى شخص يدعى ( ع ز م) بقيمه (48) الف دينار كونه قد اشتبه بوجود مبلغ بقيمه (7 الاف) دينار من فئه (50) دينار مزوره ومزيفه عليه تم استدعاء المدعو (ع ز م) وحين قدومه والاستدلال معه اتضح بأنه قد قام ببيع منزله لشخص يدعى (خ م ع) ويذكر ان المدعو (خ م ع) قد قام هوا الأخر ببيع شقته إلى شخص يدعى (ا ف ح) بمبلغ وقدره (105) الف) دينار وعندما قام المدعو (خ م ع ) بشراء منزل المدعو ( ع ز م) كان ذالك بمكتب محرر العقود وبحضور المدعو (ا ف م) بشرائها من المدعو (خ م ع) عليه تم استدعاء المدعو ( ا ف ح) .

وبالاستدلال معه اتضح بأنه قد اقدم على معامله مصرفيه نوع (سلفه) له ولزوجته بمصرف التجارى الوطنى وعند اتمام المعامله تم تواجد مبلغ وقدره (79) الف دينار فى حسابه وكان يريد استخراج المبلغ نقداً فقام بالتواصل مع شخص يدعي (و ح م) كونه يقوم بمعاملات مصرفيه وتحويلات ماليه وعندما قام بالتواصل معه والاتفاق فيما بينهم قام المدعو (و ح م) بأستخراج مبلغ وقدره 48 الف دينار من اصل القيمه الخاصه بالمدعو (ا ف ح) عليه تم استدعاء المدعو ( و ح م) و حين قدومه والاستدلال معه افاد بأنه يقوم بأنهاء معاملات مصرفيه وتحويلات ماليه وذالك عن طريق شخص من مدينة طرابلس يدعي (ا ا ا) وقام المدعو (ا ا ا) بأرسال مبلغ وقدره (340 الف) دينار منها (150) الف دينار من فئة (50) دينار إلى المدعو (و ح م) عن طريق احد مكاتب الصرافه بمدينة بنغازي.

واثناء التحقيق فى الواقعه تم ورود مكالمه هاتفيه من قبل اعضاء تحريات جهاز البحث الجنائى فرع الجبل الأخضر بخصوص وجود شخصان بحوزتهم مبلغ وقدره (20 الف دينار ) يشتبه فى وجود قيمة (4 الاف دينار) من فئه (50) من اصل القيمه مزوره ومزيفه عليه تم استدعاء الشخصان وهما كل من المدعو ( ط ا م) والمدعو (س س م) وبالأستدلال معهم اتضح بأنهم قد قامو بمعامله ماليه مع المدعو ( و ح م) وقام بأعطائهم هذا المبلغ ولا يزال التحقيق جارى.