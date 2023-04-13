الليبيين هم الأكثر لشراء العقارات في تونس

ذكر موقع “tunisienumerique ” الاقتصادي الناطق باللغة الفرنسية أن الليبيين من بين الجنسيات الأجنبية الأكثر اهتمامًا بشراء العقارات في تونس فقد قدر تقرير هيئة التحليل المالي عدد العقارات المملوكة لليبيين في تونس بنحو 200000 مسكن عام 2015 أي حوالي 6٪ من إجمالي عدد المساكن في تونس .

وأضاف الموقع أن القانون التونسي يسمح للأجانب بتملك العقارات بشرط ألا تكون ذات طبيعة زراعية أو صناعية أو سياحية .

وأكد الموقع أن تونس منحت خدمة لمواطني دول المغرب العربي الثلاثة وهي ليبيا والجزائر والمغرب إمتيازات قانونية لشراء عقارات سكنية دون الحصول على ترخيص وفق اتفاقيات ثنائية .