اكتشافات نفطية بالقرب من الحدود الليبية.. سوناطراك تعلن التفاصيل

أعلنت شركة النفط الجزائرية سوناطراك أنها حققت ستة اكتشافات للنفط والغاز خلال الربع الأول من العام الجاري بينها اكتشاف قرب الحدود مع ليبيا.

وأوضحت سوناطراك أنها اكتشفت احتياطيات من النفط والغاز في منطقة “أوهان” بولاية إليزي الحدودية مع ليبيا بمعدل تدفق يومي 336.930 مترا مكعبا من الغاز ، و 1504 برميلا من المكثفات.

وبحسب سوناطراك أنه تم حفر بئرين في حوض “عمكيد مسعود” ، بمعدل تدفق يومي 5699 برميل نفط و 170.416 مترا مكعبا من الغاز عند مستوى البئر الأول ، بمعدل تدفق يومي 4856 برميل نفط ، و 255،912 متر مكعب من الغاز في بئر تاني .

وأضافت سوناطراك أن الاكتشافين الرابع والخامس كانا في “حوض بيركين” حيث وصل الاكتشاف الرابع إلى تدفق يومي وأن الاكتشاف الخامس بلغ 3117 برميلا و 219336 مترا مكعبا من النفط .

وأشارت سوناطراك أن الاكتشاف الأخير كان في “حوض واد ميا” بالقرب من ولاية الأغواط بإنتاج يومي بلغ 168312 مترا مكعبا من الغاز و 453 برميلا من الخام .