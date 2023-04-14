ارتفاع ملحوظ.. أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الجمعة 14 ابريل 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الجمعة) 14/04/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

وسجلت اسعار كسر الذهب والمستعمل والجديد في الاسواق الليبية ارتفاعا ملحوظاً مع صعود أسعار الذهب عالمياً، بالرغم من تراجع سعر الاونصة اليوم حيث تحولت أسعار الذهب للانخفاض بعد أن كانت في نطاق صاعد خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الجمعة، إذ يبدو أنها ضغوط بيعية يتعرض لها المعدن.

سعر أونصة الذهب اليوم:

▪️آونصة الذهب 2,024.25 $

سعر كسر الذهب اليوم :

▪️لما تبيع :

▪️كسر ذهب 18 ب251.00 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب292.83 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب306.77 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب334.66 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء

ب265 ~280دينار

▪️ذهب مستعمل 21

ب305 ~325 دينار

سعر الذهب الجديد :

▪️ذهب جديد 18

ب300 ~335 دينار

▪️ذهب جديد 21

ب335 ~360 دينار

سعر الفضة اليوم:

▪️فضة كسر ب2.45 ~2.75 دينار

▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :

▪️ب07 ~25 دينار على حسب العيار