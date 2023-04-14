مؤسسة مكافحة الفساد تكشف كيف تربح صهر القذافي من الاستثمارات الليبية في سيراليون

كشفت “مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد OCCRP” تقريرا أوردت من خلاله أن صندوق استثمار حكومي ليبي في عهد القذافي خصص 4 ملايين دولار لشراء عبّارة جديدة في” سيراليون” وهيا بلد تقع في أفريقيا لكن يبدو أن أحد أقارب القذافي يدعى عبد السلام أبو القاسم أبوعجيلة سرق 1.4 مليون دولار واستخدم الباقي لشراء عبارة قديمة وتبدو في حالة سيئة .

وأضافت المنظمة كان من المفترض أن يقوم مشروع مشترك بين أبوعجيلة والحكومة الليبية بشراء العبارة بينما تمتلكها الحكومة لكن أبو عجيلة أرسل الأموال إلى حسابه المصرفي الشخصي واشترى القارب من خلال شركته الخارجية في بنما وبدلاً من ذلك أتهم أبو عجيلة بالفشل في سداد قرض قيمته 7 ملايين دولار من صندوق حكومي .

وقالت المنظمة : يبدو أن الجهود تعثرت في استعادة أموال العبارات المفقودة بسبب الفوضى التي أحاطت بالحرب الأهلية في ليبيا والخلافات بين الفصائل حول من يسيطر على استثمارات الدولة الليبية.

كان من المفترض أن تساعد العبّارات في تحقيق رؤية القذافي من خلال استثمار ثروة ليبيا النفطية في البلدان الأفريقية الأكثر فقراً مثل سيراليون التي مزقتها الحرب وبدلاً من ذلك أصبحت الملحمة رمزًا للمحسوبية التي استنزفت المليارات من الأموال العامة الليبية في عهد القذافي وساعدت في تغذية الجشع وراء انتفاضة 2011 التي أطاحت به.

باﻹعتماد على وثائق سرية وسجلات مصرفية ، بالإضافة إلى إيداعات قضائية في بلجيكا كشفت المنظمة على معلومات تبين كيف سرق صهر القذافي عبد السلام أبو القاسم أبوعجيلة واستولى على الأموال والمشاريع وهو جنرال تحول إلى رجل أعمال ومن الواضح أن كل هذا مخطط له حيث تم تخصيص جزء كبير من الاستثمار لشراء العبارة ،كما وجد الصحفيون قضية منفصلة اتُهمت فيها شركة أبوعجيلة على عدم سداد قرض قيمته 7 ملايين دولار من السلطات الليبية.

قال الباحث في مؤسسة تشاتام هاوس البحثية ومقرها لندن تيم إيتون، إن الأصول الأجنبية التي يسيطر عليها صندوق الثروة السيادية الليبي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها وسيلة للحصول على الإثراء الشخصي للنخب وعملة لعقد الصفقات السياسية والسبب في أن هذه الأصول مرغوبة للغاية هو أنها توفر طريقًا لنقل الأموال إلى الخارج إلى مواقع يُنظر إليها على أنها أكثر أمانًا حيث تكون أكثر أمانًا لعائلاتهم .

وقال محامي أبو عجيلة للمنظمة أنه ليس مسموح الوصول أو التعليق على الأمور السرية المتعلقة بأبوعجيلة ومن جانب آخر امتنعت السلطات البلجيكية عن التعليق ولم ترد شركات الدولة الليبية المعنية على الأسئلة

وفي أواخر التسعينيات مع تحول حلمه في تحقيق الوحدة في العالم العربي إلى حالة يرثى لها اتجه القذافي إلى رؤية جديدة وهيا ” الوحدة الإفريقية “

وكجزء من هذا الهدف أطلقت حكومة القذافي آنداك المحفظة الليبية الأفريقية للاستثمار في عام 2006 مع تفويض لاستثمار الثروة النفطية الليبية للمشاريع في جميع أنحاء أفريقيا حيث أقامت الشركات التابعة لـ محفظة ليبيا أفريقيا متجرًا في غانا وتشاد وليبيريا ودول أخرى في إفريقيا.

العّبارة في سيراليون :

وتابعت المنظمة بالقول كانت العّبارة تديرها شركة أفريمبيكس للملاحة المحدودة ، وهي شركة فرعية محلية تابعة لشركة مالطية تحمل الاسم نفسه وكان أبوعجيلة قريب القذافي يسيطر عليها وفي مارس عام 2008 ، كتب أبوعجيلة إلى محفظة ليبيا أفريقيا عبّارة إضافية ثانية لتقليل العبء على القارب الأول.

وأكدت المنظمة أن في أعمال تجارية مع أبوعجيلة زوج أخت زوجة القذافي الأولى وافق أبو عجيلة على استثمار 4 ملايين دولار لشراء عبارة جديدة وأن يصبح شريك في نسخة جديدة من شركة Afrimpex التي كان أبوعجيلة قد أسسها بالفعل في بلجيكا .

يمتلك أبوعجيلة ثلاثة أرباع شركة Afrimpex البلجيكية بينما امتلكت شركة تابعة للشركة الليبية الأفريقية للاستثمار الباقي مما يجعل الصندوق الحكومي شريكًا رسميًا في المشروع .

ولكن بدلاً من ذلك تم إيداع مبلغ 4 ملايين دولار الذي أرسلته محفظة ليبيا أفريقيا لشراء العبّارة في الحساب المصرفي الشخصي ﻷبوعجيلة في مالطا وليس في حساب مصرفي لشركة “أفرمبيكس”

ووفقا للوثائق التي تحصلت عليها المنظمة تم شراء العبّارة بعد ذلك من خلال شركة ” Almuhit ” ، وهي شركة خارجية في بنما يسيطر عليها أبوعجيلة بدلاً من شركة أفرمبيكس البليجيكة وعلى الرغم من تخصيص 4 ملايين دولار للشراء أظهرت كشوف حسابات مصرفية أن أبوعجيلة دفع 1.75 مليون يورو فقط (2.6 مليون دولار) للقارب تم إرساله على قسطين أحدهما من حسابه المصرفي الشخصي والآخر عبر شركة خارجية .

وأوضحت المنظمة أن بعد فترة وجيزة من الدفع أبرم أبوعجيلة اتفاقية لشركة “أفرمبيكس” المسجلة في مالطا لتأجير العبّارة من Almuhit في بنما مقابل 120 ألف دولار سنويًا من 2010 حتى 2014 .

وهذا يعني أنه لم يقتصر الأمر على أن أبوعجيلة قد سرق 1.4 مليون دولار من الأموال التي أرسلتها إليه الحكومة الليبية لشراء العبارة ولكنه رتب أيضًا سرًا لشركته الخارجية لامتلاك السفينة وكسب المال عن طريق تأجيرها مرة أخرى إلى أفريمبيكس حيث من غير الواضح لماذا استخدم أفرمبيكس المسجلة في مالطا لهذا الغرض .

في عام 2012 أي بعد عام من سقوط القذافي عينت الحكومة الليبية المؤقتة رئيسًا جديدًا للإشراف على صندوق الثروة السيادية الليبي فتح تحقيقات متعددة في مزاعم فساد في عهد القذافي

كشفت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار أن الأموال الخاصة بالعبّارة قد دفعت في حسابات أبوعجيلة الخاص كما طلبت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار من الشركة البلجيكية سداد مدفوعات قرض قيمته 7 ملايين دولار كان الصندوق قد قدمه للشركة في عام 2007 والذي كان من المفترض أن يتم سداده بفائدة .

انتقلت قيادة المؤسسة الليبية للاستثمار إلى مالطا وبعد ذلك ، في عام 2015 ، ظهرت قيادة أخرى في طرابلس وبدأت في التنافس على الشرعية حيث ظهرت مجموعات مختلفة من لكل من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار و المؤسسة الليبية للاستثمار وبعضها في مالطا والبعض الآخر في طرابلس غالبًا مع الولاءات والعلاقات غير الواضحة والمتغيرة لبعضها البعض كما أدى هذا التقسيم إلى تسريع ظاهرة اقتصادية كانت موجودة بالفعل “فساد.”

في خضم هذه الخلافات وافق شخص من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار على شراء أسهم أبوعجيلة في أفريبمكس ثم طعنت مجموعة منافسة في هذه الخطوة مما أثار دعوى قضائية في بلجيكا عندما قدموا طلبًا إلى بنك KBC Bank.A البلجيكي لتجميد حسابات افريميكس ولقد طلبوا من البنك مصادرة مبلغ 4 ملايين دولار الذي دفعته الحكومة الليبية مقابل العبارة بالإضافة إلى القرض البالغ 7 ملايين دولار الذي لم يتم سدده أبدًا.

استمرت الانقسامات في ليبيا وفي عام 2019 بدأت مجموعة أخرى من المسؤولين في الجدل بأنهم كانوا في الواقع الخلفاء الشرعيين لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار التي أقرضت الأموال حيث كتب مسؤولين من الحكومة الليبية إلى المسؤولين البلجيكيين يحذرونهم من انتحال صفة الشركات التي كانت تحاول “نهب الأموال الليبية في الخارج”.

وسط الفوضى وعدم المسؤولية والقانون في ليبيا أبرم أبوعجيلة صفقة الاستحواذ بنسخة واحدة من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار لقد أدى ذلك إلى حصوله على دفعة أخيرة لقد حصل على 450 ألف يورو كتعويض عن الرواتب غير المدفوعة والمكافآت المستحقة له ليس من الواضح المبلغ الذي تم دفعه مقابل أسهم أفرمبيكس .

لم يستجب أبوعجيلة لطلبات متعددة للتعليق ومكانه الحالي غير معروف ، كما دافع إبراهيم الدنفور مسؤول لايكو الذي عقد الصفقة مع أبوعجيلة عن صفقة الشراء قائلاً إن لايكو مُنعت من لعب دور فعال في أفرمبيكس أو استرداد الفائدة على قرضها البالغ 7 ملايين دولار لأن أبوعجيلة قد تولى “السيطرة من جانب واحد” “للمشروع المشترك وسط فوضى السنوات القليلة الماضية.