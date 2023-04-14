ضبط سيارة هونداي تحمل كميات من الوقود في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة عن تمكن أعضاء الوحدة من ضبط سيارة النوع هونداي بورتر اللون أزرق تحمل على متنها مادة من الوقود النوع بنزين مايقدر (1050) لتر عدد (48) قالون بلاستيك سعة (20) لتر وعدد (3) قالون سعة (30) لتر الأمر الذي يعد مخالفة لقانون الطرقات والسلامة المرورية بالطريق العام .

ويأتي ذلك من خلال أداء الأعمال المناطة لهم في تنفيذ الخطة الامنية الصادرة عن مدير الأمن بشأن تأمين العاصمة والحفاظ على النظام .

حيث تم ضبط المرفقة رفقة سائقها وإحالتها الى قسم مرور سوق الجمعة وذلك من حيث الإختصاص