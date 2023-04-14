المنطقة الحرة بمصراتة تعلن نسبة الانجاز في مشروع صيانة صوامع الحبوب

أعلنت المنطقة الحرة بمصراتة عن وصول نسبة الإنجاز في مشروع صيانة صوامع الحبوب والمباني الخدمية الخاصة بها بالمنطقة، إلى 88%.

وبحسب بيان صادر عنها، توقعت المنطقة الحرة باستكمال المشروع في نهاية يونيو المقبل، مؤكدةً استمرار عمليات صيانة الهيكل الخرساني لصوامع الحبوب والمباني الخدمية المرفقة بها بالمنطقة الحرة بمصراتة.

وأضاف البيان إنه تم البدء في اعمال طلاء الطبقات الأولى لصوامع الحبوب والمباني الخدمية الخاصة بها بالمنطقة الحرة بمصراتة ضمن مشروع صيانة الهيكل الخرساني لصوامع الحبوب والتي هي الأولى من نوعها منذ إنشاؤها في منتصف السبعينات حيث تحتوي هذه الصوامع على 12 خلية رئيسية قطر الواحدة منها 12 متر وإرتفاعها 45 متر وبسعة إجمالية تصل الى40 ألف طن ومن المرجح أن تساهم الصوامع في القضاء على الفاقد الكمي والنوعي للحبوب.