رمضان أبوجناح يبحث مع رئيس غرفة التجارة الأمريكية عودة الشركات الأمريكية إلى ليبيا

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح مع رئيس غرفة التجارة الأمريكية سكوت إيسنر، وممثلي شركات أمريكية لتصنيع الأدوية، إمكانية عودة الشركات الأمريكية إلى ليبيا.

وأوضح بيان صادر عن الحكومة، فقد بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح وبحضور السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند عودة الشركات الامريكية إلى ليبيا وخاصة في المجالات الصحية للمساهمة في تطوير النظام الصحي.

وشدد رمضان أبو جناح على ضرورة إنشاء شركات للتطوير والتنمية ضمن خطة عودة الحياة.