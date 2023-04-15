وصول 18.5 مليون إلى غات مخصصة لعدد من المصارف

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة الاقتصادية عن وصول شحنة سيولة اليوم البت إلى مطار مدينة غات بقيمة 18.5 مليون دينار قادمة من طرابلس .

خصص منها 10 مليون لفروع مصرف التجاري الوطني و 8.5 مليون لفروع مصرف شمال أفريقيا .

ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي التواصل مع إدارات المصارف لتزويدها بإحتياجاتها من السيولة اليومية .

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، حيث يتواصل الجسر الجوي اليومي بين مناطق ليبيا.

ويعمل فريق السيولة على نقل شحنات سيولة يومية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية لتمكين المصارف من صرف مرتبات شهر أبريل وعلاوات الأبناء والزوجة ومنح الطلبة.