مصادر توضح موعد صرف مرتبات القوات المسلحة لشهر ابريل

أكدت مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن مرتبات القوات المسلحة لشهر ابريل 2023م ستكون غداً الأحد في المصارف وستورد إلى حساباتهم المصرفية.

وبحسب المصادر فإنه قد تم توزيع الصكوك والحوافظ على المندوبين من قبل إدارة الحسابات العسكرية.

وكانت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، قد سلمت الحوالات المالية لمصرف ليبيا المركزي ليتولى بدوره تسييلها في حسابات المراقبات المالية والوحدات الإدارية بشكل عام.

وأعلنت الوزارة يوم الخميس الماضي، عن البدء في توزيع حوافظ مرتبات شهر أبريل لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة.