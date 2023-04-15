انخفاض أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم السبت 15 ابريل 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم السبت) 15/04/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

سعر أونصة الذهب اليوم:

▪️آونصة الذهب 2003.63 $

سعر كسر الذهب اليوم :

▪️لما تبيع :

▪️كسر ذهب 18 ب248.00 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب289.33 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب303.11 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب330.66 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء

ب265 ~280دينار

▪️ذهب مستعمل 21

ب305 ~325 دينار

سعر الذهب الجديد :

▪️ذهب جديد 18

ب300 ~335 دينار

▪️ذهب جديد 21

ب335 ~360 دينار

سعر الفضة اليوم:

▪️فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :

▪️ب08 ~25 دينار على حسب العيار