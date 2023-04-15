شركة الكهرباء تواصل أعمال الصيانة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء “الرويس”

الوطن|رصد

واصلت الشركة العامة للكهرباء أعمال الصيانة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الجبل الغربي “الرويس” من قبل مختصين من شركة سيمنس الألمانية التي ستدعم الشبكة الكهربائية بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

ويأتي دعم الشركة الألمانية لكي تعمل المحطة بأقصى قدراتها الإنتاجية الكاملة وذلك في إطار المحافظة على استقرارية الشبكة الكهربائية ومواجهة أحمال الذروة الصيفية.

وجاء ذاك ضمن اهتمامات مجلس إدارة الشركة المتواصلة للارتقاء بمستوى أداء الشبكة الكهربائية وزيادة الإنتاجية وتعزيز قدراتها ومكانتها من خلال استكمال مشاريع الكهرباء بما فيها أعمال الصيانة الجسيمة لوحدات الإنتاج الجاري تنفيذها حالياً في عدد من المناطق .