آخـر اخبار مستجدات السيولة النقدية و سقف السحب مـن المصارف الليبية لهذا اليوم

أعلنت عدد من المصارف الليبية، عن بدء توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد الموافق 16 ابريل .

اخبار السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية :

مصرف الصحاري فرع قوز زناتة

سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 16 ابريل 2023

سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 16 ابريل 2023 مصرف الجمهورية فرع القربوللي

سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 16 ابريل 2023

للرجال

سقف سحب 5000د.ل

سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 16 ابريل 2023 للرجال سقف سحب 5000د.ل مصرف شمال أفريقيا فرع ابوسليم

سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 16 ابريل 2023 للنساء

سقف سحب 2500د.ل

سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 16 ابريل 2023 للنساء سقف سحب 2500د.ل مصرف الجمهورية وكالة المدنية القديمه

سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 16 ابريل 2023

سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 16 ابريل 2023 مصرف الجمهورية فرع سوق الجمعة

سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 16 ابريل 2023

للنساء

سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 16 ابريل 2023 للنساء مصرف الجمهورية فرع بحوث النفط

سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 16 ابريل 2023 وطيله ايام الاسبوع

وسقف السحب 5000

سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 16 ابريل 2023 وطيله ايام الاسبوع وسقف السحب 5000 مصرف الصحاري فرع الزاويه

سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 16 ابريل 2023

للرجال

سقف السحب 3000د.ل

سيتم توزيع السيولة النقدية اليوم الاحد 16 ابريل 2023 للرجال سقف السحب 3000د.ل المصرف التجاري الوطني

أجهزة الصراف الالي الى 1000 دينار يومياً و 2000 دينار اسبوعياً و 8000 دينار شهرياً

أجهزة الصراف الالي الى 1000 دينار يومياً و 2000 دينار اسبوعياً و 8000 دينار شهرياً مصرف شمال افريقيا

سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:

السقف اليومي 1000 دينار.

وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.

السقف الاسبوعي 3000 دينار.

السقف الشهري 5000 دينار.

سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي: السقف اليومي 1000 دينار. وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة. السقف الاسبوعي 3000 دينار. السقف الشهري 5000 دينار. “المتحد للتجارة والاستثمار” يؤكد توفر السيولة بكافة فروعه

صرح مصدر بالمصرف المتحد للتجارة والاستثمار مؤكدًا بأن السيولة النقدية متوفرة بشكل طبيعي بكل فروع المصرف وبسقف السحب مفتوح .

صرح مصدر بالمصرف المتحد للتجارة والاستثمار مؤكدًا بأن السيولة النقدية متوفرة بشكل طبيعي بكل فروع المصرف وبسقف السحب مفتوح . مصرف الجمهورية

السحب من خلال جميع الصرافات الالية الموجودة وذلك بسقف 1000 دينار يومياً و 5000 اسبوعياً 10,000دينار شهرياً .

أماكن تواجد الصرافات الآلية :

فرع تراغن-فرع القرضابية-فرع الوحدة العربية-فرع المختار للصيرفة الإسلامية-فرع الصابري-فرع البريقة-بنغازي المدينة-مبنى الفرع ميدان البلدية-درنة الصيرفة الإسلامية-فرع البيضاء-فرع رقدالين-فرع الزاوية المدينة-فرع صرمان فرع صبراته المدينة-فرع الجميل-فرع العجيلات-فرع الزاوية للصيرفة الإسلامية فرع مستشفى صبراته التعليمي-فرع غريان- فرع الشويرف-فرع طمزين-فرع تنداميرا-فرع وازن-فرع كاباو-فرع نالوت-فرع الميدان-فرع جنوب طرابلس-فرع بلخير-فرع المقريف-فرع مليتة-فرع سوق الثلاثاء-فرع السواني-فرع بالاشهر-فرع عين زارة-فرع بحوث النفط-فرع طرابلس الطبي-فرع انجيلة-فرع سوف الجين-فرع بني وليد-فرع تاجوراء الوسط-فرع جامعة طرابلس-فرع باب البحر-برج ابوليلة-فرع الحي الجامعي-فرع طريق المطار-فرع سوق الجمعة-فرع ميزران-فرع مستشفى القلب-فرع برج طرابلس-فرع غرب طرابلس-فرع المهاري-فرع ميزران-فرع المنطقة الحرة-فرع قوز التيك-فرع القره بوللي-فرع وادي كعام-فرع هون-فرع المرقب-فرع سرت-فرع زله-فرع زليتن المنارة-فرع احمد الشريف-فرع زليتن المدينة-فرع ميناء الخمس-فرع ودان-فرع ابوهادي-فرع مسلاته- فرع المرقب .