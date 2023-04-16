تحديث جديد.. «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 16 ابريل 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 16 ابريل 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7585 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2315 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9077 دينار، والدولار الكندي 3.5619 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2457 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2686 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2957 دينار، والدينار التونسي 1.5649 دينار، والدرهم المغربي 0.4697 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: