اليورو يرتفع والإسترليني ينخفض في السوق الرسمية

الوطن| رصد

استقر سعر صرف الدولار عند 4.75 دينار، في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الأحد، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.23 دينار مقابل 5.22 دينار، الخميس، وتراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 4.90 دينار مقابل 4.94 دينار نهاية الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، وسعر الدينار التونسي عند 1.56 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، وسعر الليرة التركية الذي سجل 0.24 دينار.

وتاليا قائمة لأسعار العملات: