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مصرف ليبي يعلن عن فروع الصرافات المشحونة بالسيولة النقدية اليوم

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

تحديث بخصوص آلات الصراف الذاتي المشحونة لمصرف شمال أفريقيا والتي تعمل اليوم الاحد الموافق 16 ابريل 2023:

تحديث بخصوص آلات الصراف الذاتي المشحونة والتي تعمل اليوم الاحد الموافق 2023/04/16 م

  • الفرع الرئيسي
  • فرع جنزور
  • فرع أبو سليم.
  • فرع الزاوية.
  • فرع تاجوراء.
  • فرع غريان.
  • فرع سوق الجمعة.
  • فرع بنغازي الرئيسي.
  • فرع اجدابيا.
  • فرع درنة.
  • فرع مسلاته
  • فرع صبراتة.
  • فرع قصر بن غشير.
  • فرع مصراته.
  • فرع سبها.
  • فرع طبرق.
  • فرع الخمس.
  • فرع البيضاء.
    -فرع ترهونة
  • فرع صرمان.
  • فرع زليتن.
  • وكالة LTT
  • وكالة الجيل.
  • فرع قرجي
  • شباك الجامعة.
  • مبنى الرقابة الإدارية.
  • وكالة السبيعة.
  • وكالة صلاح الدين.
  • وكالة وادي الربيع.
  • وكالة ساحل الزيتون.
  • وكالة الجديد.
  • وكالة بنى وليد.
  • وكالة سوق الخميس المركز.
  • وكاله رقدالين.
    علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:
  • السقف اليومي 1000 دينار.
    وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.
  • السقف الاسبوعي 3000 دينار.
  • السقف الشهري 5000 دينار.

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