مصرف ليبي يعلن عن فروع الصرافات المشحونة بالسيولة النقدية اليوم

تحديث بخصوص آلات الصراف الذاتي المشحونة لمصرف شمال أفريقيا والتي تعمل اليوم الاحد الموافق 16 ابريل 2023:
تحديث بخصوص آلات الصراف الذاتي المشحونة والتي تعمل اليوم الاحد الموافق 2023/04/16 م
- الفرع الرئيسي
- فرع جنزور
- فرع أبو سليم.
- فرع الزاوية.
- فرع تاجوراء.
- فرع غريان.
- فرع سوق الجمعة.
- فرع بنغازي الرئيسي.
- فرع اجدابيا.
- فرع درنة.
- فرع مسلاته
- فرع صبراتة.
- فرع قصر بن غشير.
- فرع مصراته.
- فرع سبها.
- فرع طبرق.
- فرع الخمس.
- فرع البيضاء.
-فرع ترهونة
- فرع صرمان.
- فرع زليتن.
- وكالة LTT
- وكالة الجيل.
- فرع قرجي
- شباك الجامعة.
- مبنى الرقابة الإدارية.
- وكالة السبيعة.
- وكالة صلاح الدين.
- وكالة وادي الربيع.
- وكالة ساحل الزيتون.
- وكالة الجديد.
- وكالة بنى وليد.
- وكالة سوق الخميس المركز.
- وكاله رقدالين.
علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:
- السقف اليومي 1000 دينار.
وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.
- السقف الاسبوعي 3000 دينار.
- السقف الشهري 5000 دينار.
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