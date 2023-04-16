خاص.. فريق السيولة يفصح ل عن وصول 19 مليون إلى الكفرة.. وهذه توزيعاتها

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص لصحيفة الاقتصادية عن وصول إلى مطار مدينة الكفرة اليوم الأحد شحنة سيولة بقيمة 19 مليون دينار قادمة من طرابلس .

خصص منها 10 مليون لفروع مصرف الجمهورية و4 مليون لفروع مصرف شمال افريقيا و5 مليون لفروع مصرف الوحدة.

ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي التواصل مع إدارات المصارف لتزويدها بإحتياجاتها من السيولة اليومية .

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، حيث يتواصل الجسر الجوي اليومي بين مناطق ليبيا.

ويعمل فريق السيولة على نقل شحنات سيولة يومية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية لتمكين المصارف من صرف مرتبات شهر أبريل وعلاوات الأبناء والزوجة ومنح الطلبة.