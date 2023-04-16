تغييرات جديدة.. أسعار العملات والصكوك مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاحد 16 ابريل 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 16 ابريل 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 16 ابريل 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.7704 د‫.‬ل – للبيع – 4.7466 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.1250 ~5.1200 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.5500 ~5.5100 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

620 ~650 دينار

▪️ الباوند =6.25 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.1600 ~5.1550 دينار

▪️ تحويل دبي المشير طرابلس 🇱🇾

حواله 5,165 دينار

▪️ الليرة التركية

0.27 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.15 دينار

▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب250.00 دينار

▪️ الذهب المسبوك =255.00 للجرام

اسعار الدولار بالصكوك:

دولار بشيك الوحدة 🏦

ب5.275 دينار

دولار بشيك التجارة والتنمية 🏦

ب5.315 دينار

الجمهورية 🏦

+4.50 ~4.00 قروش على سعر الكاش

التجاري الوطني 🏦

ب5.2600 ~5.2300 دينار

نسبة سحب بطاقات الامان =3.00%