وزارة العمل والتأهيل تطلق حملة تفتيش لإنفاذ القانون وعودة الحياة لسوق العمل الليبي

قام مدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية بوزارة العمل والتأهيل بزيارة لسوق الخضار والفواكه ببلدية قصر بن غشير المعروف بـ”سوق الأحد” رفقة مفتشي العمل بالإدارة، ومكتب الإعلام التواصل، ومدير مكتب العمل، ورئيس قسم تفتيش العمل بالبلدية والحرس البلدي ومديرية الأمن في البلدية، ومشرف عن السوق عضو وزارة الداخلية.

وجاءت هذه الزيارة في إطار حملة تفتيش العمل التي أطلقتها وزارة العمل والتأهيل تحت شعار: “إنفاذ القانون وعودة الحياة لسوق العمل الليبي”، من خلال حصر العمالة الوافدة وتنظيمهم وفقا للإجراءات والقوانين المتبعة.

وتم خلال هذه الزيارة تسجيل العديد من المخالفات من بينها أن كافة العمالة الوافدة في السوق تعمل بدون إجراءات قانونية وشهادات صحية، وقد نبّه فريق التفتيش كافة العمالة بضرورة مراجعة مكتب العمل والتأهيل بالبلدية لتسوية أوضاعهم القانونية، معتبرا إياها مهلة أخيرة لتسوية أوضاعهم.

وشدد فريق التفتيش خلال هذه الجولة، على ضرورة المتابعة اليومية من قبل أعضاء الحرس البلدي ووزارة الداخلية، لهذه العمالة للتأكد من تسوية أوضاعها.