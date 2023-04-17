ملف الافراجات المالية والتسويات على طاولة الدبيبة والمبروك

تفقد رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” يوم الاحد، سير العمل بوزارة المالية خلال اجتماعه مع وزير المالية ومدير إدارة الميزانية، ملف الإفراجات المالية وتسوية أوضاع الموظفين من حيث العلاوات والدرجات الوظيفية.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي، أوضح وزير المالية خالد المبروك، لرئيس الوزراء بأن عدد الإفراجات المالية لعام 2023 بلغ 35275 موظف ، وكذلك تم تسوية الأوضاع الوظيفية لعدد 29755 موظف.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية لاستكمال كافة إجراءات الموظفين المباشرين لأعمالهم واعطائهم الأولوية في خطة الافراجات، وتنظيم هذا الملف من حيث الملاكات الوظيفية ومتابعة البيانات المالية وتدقيقها.