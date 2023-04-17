الأسعار الرسمية للعملات العربية والأحنبية الاثنين

الوطن| رصد

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدينار في السوق الرسمية اليوم الإثنين، إلى 4.91 دينار، مقابل 4.90 دينار أمس.

في حين استقر متوسط سعر الدولار عند 4.75 دينار، وسعر اليورو عند 5.23 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، وسعر الدينار التونسي عند 1.56 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، وسعر الليرة التركية الذي سجل 0.24 دينار.

وتاليا أسعار العملات: