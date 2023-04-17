تحديث جديد.. «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 17 ابريل 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 17 ابريل 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7599 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2302 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9104 دينار، والدولار الكندي 3.5657 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2455 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.269 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2961 دينار، والدينار التونسي 1.5645 دينار، والدرهم المغربي 0.4698 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: