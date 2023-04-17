البدء بصيانة الهيكل الخرساني لصوامع الحبوب في مصراتة 

الوطن| رصد

أعلنت المنطقة الحرة بمصراته البدء بصيانة الهيكل الخرساني لصوامع الحبوب والمباني الخدمية المرفقة بها بالمنطقة الحرة بمصراتة، وتحتوي على 12 خلية رئيسية.

وبحسب ما نشرت المنطقة الحرة في منشور لها عبر فيسبوك، فإن أعمال الصيانة تبدأ في طلاء الطبقات الأولى لصوامع الحبوب والمباني الخدمية الخاصة بها بالمنطقة الحرة بمصراته.

جاء ذلك ضمن مشروع صيانة الهيكل الخرساني لصوامع الحبوب والتي هي الأولى من نوعها منذ إنشاؤها في منتصف السبعينات، حيث تحتوي هذه الصوامع على 12 خلية رئيسية قطر الواحدة منها 12 متر وإرتفاعها 45 متر وبسعة إجمالية تصل الى40 ألف طن .

وستساعد هذه الصوامع في القضاء على الفاقد الكمي والنوعي للحبوب، حيث بلغت نسبة الإنجاز 88% ومن المتوقع الإنتهاء وتسليم المشروع نهاية شهر يونيو القادم.