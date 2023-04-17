ارتفاع للدولار.. أسعار العملات والصكوك مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاثنين 17 ابريل 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 17 ابريل 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 17 ابريل 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.7718 د‫.‬ل – للبيع – 4.748 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.1400 ~5.1350 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.5850 ~5.5400 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

610 ~640 دينار

▪️ الباوند =6.25 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.1775 ~5.1725 دينار

▪️ تحويل دبي المشير طرابلس 🇱🇾

حواله 5,18 دينار

▪️ الليرة التركية

0.27 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.15 دينار

▪️ فضة كسر ب2.40 ~2.60 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب249.00 دينار

▪️ الذهب المسبوك =253.50 للجرام

اسعار الدولار بالصكوك:

دولار بشيك الوحدة 🏦

ب5.9 دينار

دولار بشيك التجارة والتنمية 🏦

ب5.325 دينار

الجمهورية 🏦

+4.50 ~4.00 قروش على سعر الكاش

التجاري الوطني 🏦

ب5.2600 ~5.2300 دينار