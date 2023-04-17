تراجع أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الاثنين 17 ابريل 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاثنين) 17/04/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

سعر أونصة الذهب اليوم:

▪️آونصة الذهب 2001.3 $

سعر كسر الذهب اليوم :

▪️لما تبيع :

▪️كسر ذهب 18 ب249.00 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب290.50 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب304.33 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب332.00 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء

ب265 ~280دينار

▪️ذهب مستعمل 21

ب305 ~325 دينار

سعر الذهب الجديد :

▪️ذهب جديد 18

ب305 ~355 دينار

▪️ذهب جديد 21

ب340 ~370 دينار

سعر الفضة اليوم:

▪️فضة كسر ب2.40 ~2.60 دينار

▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :

▪️ب08 ~25 دينار على حسب العيار